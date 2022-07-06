TTB duyurdu: Konya’da doktorun öldürülmesinin ardından sağlıkçılardan iş bırakma kararı!

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Türk Tabipler Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:24

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sağlıkçılar, 2 gün boyunca iş bırakma kararı aldı.

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