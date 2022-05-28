Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı
Tunceli’de Nevruz kutlamalarına katılan 20 öğrenci, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan, kentte 19 Mart’ta nevruz tertip komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı üniversite öğrencilerinin çeşitli şarkılar ile "terör örgütü propagandası yaptığı" değerlendirildi.
Sözkonusu suçlama üzerine 20 öğrenci, sabah saatlerinde düzenlenen evlerine ve kaldıkları yurtlara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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