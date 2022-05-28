Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:24

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan, kentte 19 Mart’ta nevruz tertip komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı üniversite öğrencilerinin çeşitli şarkılar ile "terör örgütü propagandası yaptığı" değerlendirildi.

Sözkonusu suçlama üzerine 20 öğrenci, sabah saatlerinde düzenlenen evlerine ve kaldıkları yurtlara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EMEK PARTİSİ'NDEN TEPKİ

Gözaltılar üzerine Emek Partisi (EMEP) Tunceli İl Örgütü bir tepki açıklaması yaptı. Açıklamada "Tek adam iktidarının bu yasakçı, baskıcı, inkarcı politikalarına karşı birleşelim! Newroz'a katılmak da halay çekmek de suç değildir! Göz altına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır!" denildi.