Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram: 'Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:46

İstanbul Fatih'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmiş; sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

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