Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram: 'Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na katılmasının ardından; Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 30 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere görevden alındığını duyurmuştu. Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, "Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok" dedi.
İstanbul Fatih'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmiş; sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.
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