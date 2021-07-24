Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:43

Tuzla Aydınlı’da bulunan kozmetik ürün üretimi yapan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini ve iş yerinin dış cephesini sardı. Dumanları fark eden işçiler kendilerini hemen dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme merdiveniyle üst katlara ulaşarak tazyikli su ile alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın anında orada bulunan vatandaşlardan biri, “Az önce buradan geçtim. Herhangi bir şey yoktu. 5 dakika sonra yanmaya başladı. Gittik, baktık, paletler yanıyor. Camlar patlamaya başladı. Kimyasal fabrika, makyaj malzemeleri üretiyormuş. İtfaiyeyi aradık, geldi. Ölü, yaralı yok. İçeride birileri vardı, biz uyardık. Fabrikayı boşalttılar” dedi.