Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı

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Ukrayna meclis üyesi Lesia Vasilenko Twitter hesabından, Mariupol'deki toplu mezarlığın videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:19

Ukrayna meclis üyesi Vasilenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıkıcı etkilerini göstermek amacıyla Twitter hesabında araç içinden çekilmiş iki dakika süren toplu mezarlık videosu paylaştı.

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