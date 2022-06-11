Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
Ukrayna meclis üyesi Lesia Vasilenko Twitter hesabından, Mariupol'deki toplu mezarlığın videosunu paylaştı.
Ukrayna meclis üyesi Vasilenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıkıcı etkilerini göstermek amacıyla Twitter hesabında araç içinden çekilmiş iki dakika süren toplu mezarlık videosu paylaştı.
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