Ukrayna’da Rus bayrağı krizi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:14

Olay, Ukrayna’nın Herson kentindeki il meclisi binasında meydana geldi. Toplantı sırasında meclis üyesi Sergiy Hlan, konuşma yapan Yegor Ustinov’a yaklaşarak üzerinde Rus bayrağı olan ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı, Ustinov’un boynuna asmak istedi. Görüntülerde, Hlan’ın pankartı Ustinov’un boynuna asmak için hamle yaptığı, Ustinov’un ise eliyle onu durdurduğu görüldü. Daha sonra ikili arasında arbede yaşandı.