Ukrayna'dan feci görüntüler: Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu

24 Şubat 2022 Perşembe, 18:16

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla işgale dönüştü.

Sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyuldu.

FECİ GÖRÜNTÜLER

Ukrayna’dan korkunç haberler gelmeye başladı. Sivillerin hedef alındığı görüntüler ortaya çıktı. Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Ukrayna’nın Cherkasy bölgesinin Uman şehrinde bisikletiyle yoldan geçen bir kadının üzerinde füze patladığı görüldü.