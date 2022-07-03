Ümraniye'de 'kaçak sigara dolumuna' baskın

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İstanbul Ümraniye’de kaçak sigara ve tütün dolumu yapılan adrese yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:54

Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ö.Ç gözaltına alındı.

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