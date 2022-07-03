Ümraniye'de 'kaçak sigara dolumuna' baskın
İstanbul Ümraniye’de kaçak sigara ve tütün dolumu yapılan adrese yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.
Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ö.Ç gözaltına alındı.
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