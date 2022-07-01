Ümraniye'de 'yol verme' tartışması: İETT aracını yumrukladı!

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Ümraniye’de bir araç sürücüsü 'yol ver' tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 09:58

İstanbul Ümraniye 3004. Cadde üzerinde, 30 Haziran Perşembe günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan yurttaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

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