Ümraniye'de 'yol verme' tartışması: İETT aracını yumrukladı!

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:58

İstanbul Ümraniye 3004. Cadde üzerinde, 30 Haziran Perşembe günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan yurttaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Haberin devamı...