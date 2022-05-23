Üniversite öğrencisi, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Abone Ol google-news

Samsun’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı. Yaralanan baba O.Y. hastaneye kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:43

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 22 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı.

Haberin devamı...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler