Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: 'Türkiye kur krizi yaşayacak, ekmek 7 TL olacak'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ukrayna-Rusya geriliminin Türkiye'ye ekonomik anlamda nasıl yansıdığını ve olası risklerde nasıl etkilerinin olabileceğini, Cumhuriyet TV'de anlattı.
Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanırken Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Ne yazık ki AKP ekonomi ve dış politikalarına baktığımızda tutarlı taraf göremiyoruz. Bir ara yüzümüzü doğuya bir ara güneye bir ara batıya bir araya doğuya döndük. Siz İsviçre değilsiniz. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir üyesi miyiz? NATO'nun güvenilir bir üyesi miyi? AB'ye girecek aday bir ülke miyiz? Yoksa Arap kardeşlerimizle birlikte mi yola devam edeceğiz? Savrulan bir türk dış politikası ekonomisini de etkiliyor" dedi.
Türkiye'nin bir yıl içinde bulmak zorunda olduğu paranın 171 milyar dolar olduğunu dile getiren Zelyut, kasada eksi 55 milyar dolar olduğunu ifade etti.
Zelyut, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin Türkiye'nin kötü ekonomisiyle taraf olmaması gerektiğini söyledi. "Böyle bir tabloda kuzeydeki çatışmada taraf olursanız yukarıda filler tepişirken siz arada kalırsınız" diyen Zelyut, "Bu kadar yaralı bir ekonomi varken kesinlikle tarafı olmadan sıyrılmaya çalışmamız lazım" dedi.
Ekmek fiyatının 6-7 lliraya çıkacağını ifade eden Zelyut, "Rusya'dan En fazla buğday ithal eden ülkeyiz. Böyle bir sertleşmede siz Rusya'dan buğday tedariğini kesintisiz sağlayabilecek misiniz?" dedi.
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