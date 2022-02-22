Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan TFF'ye bildiri
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, hakem hataları konusunda kulübün haklarını savunmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çalacak. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen İzmir temsilcisinin başkanı Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek için randevu talebinde bulundu.
Özgür Ekmekçioğlu'nun 13 maddelik bir sunum yaparak Nihat Özdemir'e mağduriyetlerini ileteceği belirtildi. Özdemir'e hakem hatalarından canlarının yandığını dile getirecek Özgür Ekmekçioğlu, lige tutunma mücadelesi verecekleri kalan 12 maç öncesi Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem atamaları konusunda dikkatli olmalarını talep edecek.
1) İkinci yarıdaki Konyaspor maçında ceza sahası dışında sırtı topa dönük Pinares'e elle oynama nedeniyle kırmızı kart ve penaltı.
2) Konyaspor ile ilk yarıda oynanan maçta Bamba'nın ceza sahasında düşürülmesine devam kararı verilmesi.
3) Rizespor maçında Zeki'ye yapılan bariz penaltının çalınmaması.
4) Yine aynı oyuncuya orta sahada yapılan ve ayak bileğinin neredeyse kırılmasına neden olacak pozisyona devam kararı verilmesi.
5) Kasımpaşa maçında Paixao'nın attığı nizami golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi.
6) Aynı maçta Kazımcan'ın hareketine anlamsızca penaltı çalınması.
7) Beşiktaş maçında rakip oyuncunun topu elle kesmesine rağmen devam kararı verilmesi.
8) Giresun maçında rakibin attığı ve herkese göre ofsayt olan golün VAR kararıyla verilmesi.
9) Fenerbahçe maçında ceza sahasında Altaylı oyuncu yüzüne vurularak yere düşürülmesi ve yine devam kararı.
10) Alanyaspor maçında rakibin kendi kalesine attığı golde ofsayt kararı verilmesi.
11) Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında Naderi'ye yapılan harekete penaltı verilmemesi.
12) Beşiktaş maçında gole giden Eren Erdoğan'a topu elle kesti diye Altay aleyhine karar verilmesi.
13) Galatasaray maçında rakibin golünün Murat Akça'ya arkadan sert müdahale yapılarak atılması.
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