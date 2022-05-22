Üsküdar-Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

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Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
22 Mayıs 2022 Pazar, 09:34

Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Vecidi Diker Tüneli'nde saat 08.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen Emre Erbaş kontrolündeki otomobil, tünel içerisinde makas atarak ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, İbrahim Kulaksız kontrolündeki ticari taksiye arkadan çarptı.

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