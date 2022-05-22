Üsküdar-Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

22 Mayıs 2022 Pazar, 09:23

Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Vecidi Diker Tüneli'nde saat 08.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen Emre Erbaş kontrolündeki otomobil, tünel içerisinde makas atarak ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, İbrahim Kulaksız kontrolündeki ticari taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emre Erbaş kontrolündeki otomobil takla attı. Kazada, taksi şoförü ile takla atan araç içerisinde bulunan Emre Erbaş ve diğer kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

“MAKAS ATARAK İLERLİYORDU, BEN KAÇTIM”

Kazaya tanık olan Bilal Doğuştıraş, “Araç, Altunizade tünelinin çerisinde makas atarak ilerliyordu. Beni geçti ben kaçtım, taksiciye vurdu ardından duvara vurarak takla attı. Taksicinin dişleri kırıldı. Sürücüler alkollü mü bilmiyorum” dedi.