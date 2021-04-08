Vahşet anı kameraya yansıdı! Polis o sürücüyü arıyor
Bursa'da yol kenarında uyuyan köpeğin üzerinden geçen jip sürücüsü güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, yol kenarında uyuyan köpeğin üzerinden geçen jip sürücüsü durmadan yola devam etti. Yaralı köpeği gören bir işyeri sahibi ise güvenlik kamerasını incelediğinde bir jipin uyuyan köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmadan yoluna devam ettiğini belirtti. Polis ekipleri köpeği ezen araç sürücüsünü arama çalışması başlattı.
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