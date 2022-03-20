Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van-Hakkari yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, istinat duvarını aşarak, devrilen yolcu minibüsünde 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Van-Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksekova'dan Van'a gelen, içinde 14 yolcunun bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarını aşarak devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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