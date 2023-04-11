ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel Cumhuriyet TV'de üniversitelilerin bilgisayar sorununu anlattı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin bilgisayar ihtiyacını Cumhuriyet TV'de anlattı.
6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından, depremden etkilenen 11 ilde yüzbinlerce yurttaş evsiz kaldı.
Evlerini kaybeden depremzedeler, üniversite öğrencilerinin KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu sebeple üniversiteler YÖK kararı ile uzaktan eğitime geçti. YÖK'ün son kararına göre üniversiteler hibrit eğitime geçmiş olsa da eğitim normal seyrine dönemedi. Evleriyle birlikte eşyalarını ve teknolojik cihazlarını kaybeden depremzede öğrenciler eğitime ulaşmakta güçlük çekiyor.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin bilgisayar ihtiyacını Cumhuriyet TV'de anlattı.
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