'Fitnelik yapıyorsunuz' dedi ortalık karıştı! Erdoğan'ı böyle sahiplendi...

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'Fitnelik yapıyorsunuz' dedi ortalık karıştı! Erdoğan'ı böyle sahiplendi...

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 12:31


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