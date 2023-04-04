Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz Cumhuriyet TV'de
Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz Cumhuriyet TV'de aktardı: Artan kira ve aidat fiyatlarına karşı kiracılar kendini nasıl koruyacak?
Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Cumhuriyet TV'de Gündem Özel'e konuk oldu. Fahiş kira artışlarına ilişkin başvurulabilecek hukuki yolları anlattı.
Video Haberler
- Kiracılar kendini nasıl koruyacak?
- 'Mimar Sinan Ayasofya'yı depreme karşı güçlendirmiştir'
- Ardahan'da köyde çocukların kızak keyfi
- Meyve ve sebze fiyatları el yakıyor!
- Ülkemizdeki eğitimin öncelikleri neler olmadılır?
- Dışarıda insan duramıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Nisan ayında beyaza büründü
- Of'ta hareketli dakikalar
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Tek kelimeyle iğrenç
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay
- Samsun'da fındık üreticilerine uyarı
- Sahte belgelerle el değiştiren milyonlar
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- TİP'ten seçim kararı: Liste çıkarmayacak iller açıkladı