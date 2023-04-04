Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz Cumhuriyet TV'de

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Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz Cumhuriyet TV'de aktardı: Artan kira ve aidat fiyatlarına karşı kiracılar kendini nasıl koruyacak?

İrem Karataş
04 Nisan 2023 Salı, 17:41

Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Cumhuriyet TV'de Gündem Özel'e konuk oldu. Fahiş kira artışlarına ilişkin başvurulabilecek hukuki yolları anlattı.

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