Kaftancıoğlu sahadan izlenimlerini anlattı: AKP teşkilatları yenilgiyi kabullendi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:32

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:35

Siyasi partilerin seçim hazırlıkları tüm hararetiyle devam ediyor. Geçen günlerde Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretlerinde bulunan Canan Kaftancıoğlu bölgeye ilişkin önemli bilgiler verdi. Özellikle Şanlıurfa ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu ziyaret ettiği AKP teşkilatlarında herkesin yenilgiyi kabullendiğini belirtti. Kaftancıoğlu: "İktidara geleceğimizin farkındalar ve tedirgin oluyorlar. Bize 'hesaplaşmayın' diyorlar" dedi.

KAYGIMIZ HESAPLAŞMA DEĞIL ADALET

Kaftancıoğlu Cumhuriyet'e şu açıklamalarda bulundu:

"Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan geldim. Anadolu'da yoksul bırakılan halk yoksulluğuna rağmen yıllarca iktidar partisini desteklemiş. Yaş almışlar ve yaşlılardan bahsediyorum. Kendilerinden oy alınıp yıllarca mahrum bırakıldıklarının farkında. Hatta Şanlıurfa'da AKP Seçim İrtibat bürosunda yaşlı bir amca 'hesaplaşmayın' dedi. Bizim hesaplaşma değil adalet kaygımız var. Peki bu 'hesaplaşmayın' ne demek? İktidara geldiğimizin de onlar tarafından kabul edildiğini gösteriyor."

'MALTEPE ADALETLE ÖZDEŞLEŞTI'

Kaftancıoğlu, twitter üzerinden yaptığı açıklamada Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in gelecek cumartesi Maltepe yapılacak Millet İttifakı mitingine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. Çelik, Cumhur ve Millet ittifaklarının 6 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaklarını, Millet İttifakı için Yenikapı alanının çıktığını ancak Kaftancıoğlu'nun AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi arayarak Maltepe'yi talep ettiklerini yazdı. Çelik, AKP İl Başkanı tarafından Maltepe miting alanının Millet İttifakı'na verildiğini çünkü AKP'nin mitingini Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğini vurguladı. Kaftancıoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu bir çekişme değil, daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi karşılıklı becayiş. Maltepe Adalet Kurultayından ötürü partimiz tarafından adaletle özdeşleştiği için bütün mitinglerimizi burada yapıyor, yapmayı tercih ediyoruz. Maltepe Miting Alanı dışında hiçbir yerde miting yapmayı zaten düşünmüyorduk. Adalet ruhu bizlerin önceliği çünkü. Adalete susamış İstanbullular 6 Mayıs’ta Maltepe’de buluşmak üzere" dedi.