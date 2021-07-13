Yaban hayatı fotokapanlara takıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün fotokapanlarına yakalanan yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturdu.
İki yaban domuzunun renkli mücadelesi ve iki kurdun eğlenceli anları fotokapana takıldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından iki tavşan ve bir tilkinin görüntülerini de, “Fotokapanlarımıza yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler” ifadeleri ile paylaştı.
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