Yaban hayatı fotokapanlara takıldı

13 Temmuz 2021 Salı, 11:17

İki yaban domuzunun renkli mücadelesi ve iki kurdun eğlenceli anları fotokapana takıldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından iki tavşan ve bir tilkinin görüntülerini de, “Fotokapanlarımıza yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler” ifadeleri ile paylaştı.