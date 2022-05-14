Yangın sırasında evinde uyuyan çocuğu yurttaşlar kurtardı
Samsun'un Canik ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında evinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk, yurttaşlar tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinden Mert Murat Keskin, arkadaşlarıyla sokakta otururken binanın çatısından duman çıktığını gördüklerini söyledi.
Karşıyaka Mahallesi Lefke Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında ev sahibi Sevgi Keskin'in bulunmadığı sırada yangın çıktı. Çatı katından duman çıktığını görenler, binadaki dairelerde oturanları yangın konusunda uyardı.
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