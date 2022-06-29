Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu
Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu. O anlar kameralarca kaydedildi.
Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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