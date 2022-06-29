Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:32

Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

