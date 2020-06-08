'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde M.C.'nin tüfekle vurduğu komşusu Burcu Akyıldız'a ait 'Sarıkız' adlı kedi öldürüldü. M.C., gözaltına alınıp, serbest bırakılırken, Burcu Akyıldız ölen kedisini kucağına alarak, "Yediğin yemeği çok gördüler. Bir tek kızım benim" diyerek ağladı.
Hayvan katliamı, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., sokakta gördüğü komşusu Burcu Akyıldız'a ait kediyi, bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş ederek öldürdü. Sokağa çıkan Burcu Akyıldız, kediyi öldüren komşusuna tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler M.C.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C., daha sonra serbest bırakıldı.
KEDİNİN ARDINDAN AĞIT
Burcu Akyıldız, ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü. Akyıldız, "Yediğin yemeği çok gördüler. Bir tek kızım benim" diyerek ağlarken çekilen video, sosyal medyada yer aldı. Akyıldız, M.C.'nin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.
Video Haberler
- 'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!