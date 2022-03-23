Yemeksepeti işçilerinden, kendilerine 'Nankör' diyen Nevzat Aydın'a suç duyurusu

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Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde sefalet ücreti ve zorlu çalışma şartlarına karşı haklarını arayan Yemeksepeti işçileri, kendilerine ‘Nankör’ diyen Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan sendika başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Suç duyuruları diğer illerde devam edecektir. Nankör sensin Nevzat Aydın!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 16:46

Düşük ücret zammı, zorlu çalışma koşulları ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı haftalardır eylemde olan Yemeksepeti kuryeleri, son olarak kendilerine ‘Nankör’ diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde Çağlayan Adliyesi'ne gelen Yemeksepeti işçileri 'Nankör sensin Nevzat Aydın' pankartı açtı.

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