Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 11:14

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yemekten-zehirlenen-28-isci-hastanelik-oldu-1934419

tekirdağ

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