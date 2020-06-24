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Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:11

Gövük Mahallesi Kuruçay mevkiinde kayısı bahçesi bulunan çiftçi, çalılıkların arasında iki yılanın çiftleştiğini gördü. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, cep telefonunun kamerasıyla yılanların çiftleşmesini görüntüledi. Bir süre sonra yılanlar bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.


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