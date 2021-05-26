Yılanların çiftleşme dansı kamerada
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iki engerek yılanının çiftleşme dansı görüntülendi.
Bayramiç'e bağlı Mollahasanlar köyünde yaşayan İsmail Över (33), tarlasına giderken çalılar arasından bir ses duydu. Yaklaştığında 2 yılanın çiftleşme dansı yaptıklarını gören İsmail Över, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. İsmail Över, "Yılanlar birden karşıma çıktı. Biraz irkildim, daha sonra video çekmek aklıma geldi. Zehirli olduklarını bildiğim için çok fazla yaklaşamadım. İnternette yaptığım araştırmada ise Osmanlı engereği olduklarını öğrendim" dedi.
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