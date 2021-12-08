Yumruklu kavga çıktı: Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 12:48

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına bindiğini söyleyerek, Bakan Soylu'ya sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın’a "Sahtekarsın" dedi.

Bunun üzerine CHP'li Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile aralarında sözlü tartışma çıktı.

Kavgada yumruklar havada uçuşurken AKP'li vekiller Özgür Özel'in üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.



