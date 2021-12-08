Yumruklu kavga çıktı: Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
2021 bütçe görüşmeleri İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Görüşme devam ederken CHP'li Özgür Özel, AKP'li vekillerin saldırısına uğradı.
CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına bindiğini söyleyerek, Bakan Soylu'ya sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın’a "Sahtekarsın" dedi.
Bunun üzerine CHP'li Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile aralarında sözlü tartışma çıktı.
Kavgada yumruklar havada uçuşurken AKP'li vekiller Özgür Özel'in üzerine yürüdü.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.
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