Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi

11 Mart 2021 Perşembe, 13:00

Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yunusları fotoğrafsever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen yunuslar Marmara Denizinde akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular. Denizin dibine doğru gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.