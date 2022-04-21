'Yurt dışında yaşamak ister misiniz?' sorusuna tepki: Rahat yaşayamıyoruz

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:55

TÜİK geçen yıl, yayımlanması gereken '2021 Yılı Uluslararası Göç İstatistikleri' verilerinin yayımlanmasının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Gerekçe olarak idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasını gösterdi.



2019’DA 330 BİN TÜRK YURTDIŞINA GÖÇ ETMİŞTİ

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı; 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi, Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 olarak kaydedilmişti.

''YİRMİ YIL ÖNCE SORSANIZ ÜLKEMDE KALIRDIM''

Türkiye'de yaşayan gençler, yurt dışında yaşama ve çalışma yolarıyla ilgili her geçen gün daha çok araştırma yapıyor. Cumhuriyet TV, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, imkan hazırlanırsa yurt dışına çıkmak isteyip istemeyeceklerini sordu.

Şartların gitgide kötüleştiğini ve ekonomik problemlere baş etmek zorunda bırakıldığını belirten yurttaşlar, ''5-6 senedir böyle düşünüyorum. Yaşamak zorlaştı. Bu ülkede yaşamak zor oldu. Bir dere otu 12 lira olur mu? Aldıklarımız bize pahalı geliyor, rahat yaşayamıyoruz. Yirmi yıl önce bu soruyu sorsaydınız ülkemde kalırdım. Şimdi şartlar öyle değil'' ifadelerini kullandı.

Kamera: İsmail Bayraktar