Yurt Dışı Çıkış Harcı'na yapılan zam isyan ettirdi
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yurt Dışı Çıkış Harcı 50 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı. Gelen büyük zamma tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, “3 yılda 10 kat zammı, 'yaparsa AKP yapar!'” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve çıkış başına 50 lira olan Yurt Dışı Çıkış Harcı 150 lira oldu.
Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler kullanıldı:
8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.
"YAPARSA AKP YAPAR"
Yurt Dışı Çıkış Harcı’na gelen büyük zamma CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal tepki gösterdi.
3 yıl önce Yurt Dışı Çıkış Harcı’nın 15 TL olduğunu hatırlatan Topal, “Önce 50 TL’ ye, bugün de 150 TL’ye yükseltildi” dedi.
Topal, açıklamasının devamında “3 yılda 10 kat zammı, yaparsa, AKP yapar!” ifadelerini kullandı.
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