Yurttaşlar asgari ücrete ilişkin düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattı

16 Aralık 2021 Perşembe, 18:00

1 Aralık'ta başlayan asgari ücret maratonunda sona gelindi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 için net asgari ücretin yüzde 50 artışla 4.253,40 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Yurttaşlar asgari ücrete yönelik ilk tepkilerini Cumhuriyet TV'de gösterdi.

''ÜLKEYİ BATIRDILAR''

Söyleyecek sözünün olmadığını belirten bir yurttaş, ''Mümkün değil bu şartlarda, ülkeyi batırdılar. Şu hale bakar mısınız? Söyleyecek söz yok'' ifadelerini kullandı.

Kaçmaktan başka şansının olmadığını söyleyen bir diğer yurttaş,''Kriz yok diyenler kendileri düşünsün, olan alt tabakaya oluyor. Kaçmaktan başka şansımız yok'' ifadelerini kullandı.

Kira fiyatlarına tepki gösteren yurttaş ise şunları söyledi: ''1500-2000 liradan aşağı kira yok. Nasıl kriz yok? Dibe batmışız, hala kriz yok diyorlar''.