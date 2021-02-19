Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada

19 Şubat 2021 Cuma, 12:20

Sinop’ta sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 3 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.