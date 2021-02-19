Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
Sinop açıklarında hortum meydana geldi.
Sinop’ta sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 3 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
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