Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nı sevinçle karşılayamıyor: Torunlarıma harçlık veremiyorum

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:36

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yurttaşlar, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarından sonra, bayramın gelmesini eskisi gibi sevinçle karşılayamadıklarından dolayı tepkililer.

"BU KADAR ZAM OLUR MI?"

Emekliler, emekli ikramiyesinin ücretiyle ilgili tepkilerini Cumhuriyet TV'de dile getirdi.

İğneden ipliğe her şeye zam yapıldığını söyleyen bir yurttaş, çözümün çok kolay olduğunu ancak hep zor yollara başvurulduğunu belirtti ve "Bu kadar üst üste zam olur mu? Hak böyle aranmaz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BAYRAMI NASIL SEVİNÇLE KARŞILASIN?"

Bayramla ilgili herhangi bir sevinçlerinin kalmadığını belirten yurttaşlar, aşağıdaki sözlerle tepkilerini dile getirdiler...