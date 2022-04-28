Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nı sevinçle karşılayamıyor: Torunlarıma harçlık veremiyorum
Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Yurttaşlar, bayram alışverişi yapamamaktan ve torunlarına harçlık verememekten şikayetçi. Cumhuriyet TV ekibine konuşan emekliler, fiyatların bu şekilde artacağını tahmin etmediklerini söyledi.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yurttaşlar, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarından sonra, bayramın gelmesini eskisi gibi sevinçle karşılayamadıklarından dolayı tepkililer.
"BU KADAR ZAM OLUR MI?"
Emekliler, emekli ikramiyesinin ücretiyle ilgili tepkilerini Cumhuriyet TV'de dile getirdi.
İğneden ipliğe her şeye zam yapıldığını söyleyen bir yurttaş, çözümün çok kolay olduğunu ancak hep zor yollara başvurulduğunu belirtti ve "Bu kadar üst üste zam olur mu? Hak böyle aranmaz" ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR BAYRAMI NASIL SEVİNÇLE KARŞILASIN?"
Bayramla ilgili herhangi bir sevinçlerinin kalmadığını belirten yurttaşlar, aşağıdaki sözlerle tepkilerini dile getirdiler...
- Ne oldu bu ülkeye?
- Devlet kurumları iflas etmiş. Sırbistan’dan et ithal ediyoruz. Hangi bayram?
- Oturduk simit yiyelim dedik ayran 10 lira, simit 4 lira. İnsanlar nasıl bayramı sevinçle karşılasın?
- Çok zor durumdayız. Çalışanı da emeklisi de zorlanıyor. Torunlarıma harçlık veremiyorum.
- Her yıl Eminönü’nde gezerim. Kalabalık olsa bile alışveriş yok, geziniyor insanlar. Bir durgunluk var. Gidişat belli. Bir sene önce kimse tahmin edemezdi fiyatların bu şekilde artacağını.
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