Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan'ın açıklaması bekleniyordu ama...
Bayram tatilinin 9 gün olmasını isteyen yurttaşların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya kitlenmişti. Erdoğan, konuşmasında tatilin uzatılması hakkında bilgi vermedi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
TATİL HAKKINDA KONUŞMADI
Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli, engelli ve yaşlı maaşlarının bu cuma gününden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Erdoğan, milyonların beklediği tatil haberi hakkında ise konuşmadı
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