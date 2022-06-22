Yusuf Ziya Özcan: Cumhurbaşkanımızın oğlundan tutun, bütün tarikatların temsilcileri MEB'de
Eğitimci Şahin Aybek'in Cumhuriyet TV'de sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programına katılan Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetilmesinde Bilal Erdoğan'ın parmağı var" iddiasında bulundu.
Gazetemiz eğitim yazarı Şahin Aybek'in Cumhuriyet TV'de hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programına konuk olan, Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şahin Aybek'in sorularıyla eğitim sistemindeki "problemli noktaları" açıklayan Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de "akademinin AKP döneminde katledildiğinin" altını çizen Yusuf Ziya Özcan, MEB içindeki tarikat ve cemaat örgütlenmeleri hakkında bilinmeyenleri şöyle anlattı:
''- Evvelden de MEB'de tarikat temsilcileri ve cemaatlerden önemli pozisyonlarda insanlar vardı. Ama son zamanlarda iyice arttı. Artık açıktan yapıyorlar, gizleme ihtiyacı hissetmiyorlar.
- Cumhurbaşkanımızın oğlundan tutun, bütün tarikatların temsilcileri var. İşittiklerimize göre MEB'in ihale, eğitim, spor kollarında Bilal Erdoğan var, özellikle para işlerinin başında.''
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında da konuşan Başkan Özcan, ''Ben Ziya Bey'i en çok eleştirenlerden biriyim ama haksızlık ettiğimi düşünüyorum. O makama gelen kişi doğru düzgün çalışamaz'' dedi.
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