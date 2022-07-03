Zafer Algöz'den yeni 'Gibi' açıklaması

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Oyuncu Zafer Algöz, ‘Gibi’ dizisi hakkındaki "Bizim seviyemize gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerekiyor" sözlerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 11:08

Zafer Algöz’ün kaleme aldığı 'Ken Taç Dis' kitabı için D&R Galataport’ta lansman ve imza günü düzenlendi.

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Zafer Algöz Feyyaz Yiğit Gibi

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