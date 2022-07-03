Zafer Algöz'den yeni 'Gibi' açıklaması

03 Temmuz 2022 Pazar, 07:52

Zafer Algöz’ün kaleme aldığı 'Ken Taç Dis' kitabı için D&R Galataport’ta lansman ve imza günü düzenlendi.

İmza gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Algöz, geçtiğimiz haftalarda ‘Gibi’ dizisi hakkında, "Bizim seviyemize gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerekiyor" sözlerine ilişkin de konuştu.

Gündem olan Twitter paylaşımının hatırlatılması üzerine Algöz, şunları söyledi:

"Ben onu şaka amaçlı yapmıştım. Bilerek bir süre cevap vermedim yazılanlara, bakalım bunun sonu nereye gidecek diye. Benim tek hatam sosyal medyada bu şakayı yapmaktı. İnsanlar yanlış anladı. Feyyaz ile aynı dergiye yazıyoruz. Ben bu espriyi Feyyaz’ın da olduğu bir masada yapsaydım, Feyyaz da gülerdi. Yoksa projeleri çok iyi bence de"



