Zafer Yürüyüşü'nde gergin anlar! MHP'li vekil: Yürüyün lan yürüyün
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen Zafer Yürüyüşü'nde, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun korumaları ile bir yurttaş arasında ön sıra tartışması yaşandı. Korumaların omzundan çektiği yurttaşın tepki vermesi üzerine tartışma arbedeye dönüştü. Bazı belediye başkanları da arbedenin içinde kaldı. MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in teşkilat mensuplarına "Yürüyün lan, yürüyün" diye bağırıp ilerlemesiyle arbede kavgaya dönüşmeden sona erdi.
İzmir'deki kurtuluş kutlamaları coşkulu törenlerle başladı. Ancak Basmane Karakolu önünden start alan, 350 metrelik Türk bayrağının taşındığı Zafer Yürüyüşü'nde gergin anlar yaşandı. Yürüyüşte, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun korumaları ile kimliği tespit edilemeyen bir yurttaş arasında ön sıra tartışması çıktı.
"MHP'Lİ KORUMALAR OMZUNDAN ÇEKTİ" İDDİASI
İddiaya göre; MHP'li korumalar, Osmanağaoğlu'nu protokolün de olduğu ön sıraya geçirmek için bir yurttaşı omzundan çekti. Yurttaşın "Ne çekiyorsunuz kardeşim" diyerek karşılık vermesi üzerine gerginlik tırmandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi birkaç dakika süren arbedenin içinde kaldı. Arbede, çok sinirlendiği objektiflere yansıyan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in teşkilat mensupları ve korumalara "Yürüyün lan, yürüyün" diye bağırıp ilerlemeye devam etmesiyle sona erdi.
CHP'Lİ VEKİL ÖN SIRAYA GETİRDİ
Kısa süre sonra ise CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, arka sıralarda kalan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun yanına giderek onu ön sıraya getirdi. CHP'li Serter, MHP'li Osmanağaoğlu ile birlikte "İzmir'in Yeniden Doğuşu Vatanın Kurtuluşu, 9 Eylül Kutlu Olsun" yazılı pankartı tutup ön sırada yürüdü.
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