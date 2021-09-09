Zafer Yürüyüşü'nde gergin anlar! MHP'li vekil: Yürüyün lan yürüyün

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:11

İzmir'deki kurtuluş kutlamaları coşkulu törenlerle başladı. Ancak Basmane Karakolu önünden start alan, 350 metrelik Türk bayrağının taşındığı Zafer Yürüyüşü'nde gergin anlar yaşandı. Yürüyüşte, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun korumaları ile kimliği tespit edilemeyen bir yurttaş arasında ön sıra tartışması çıktı.

"MHP'Lİ KORUMALAR OMZUNDAN ÇEKTİ" İDDİASI

İddiaya göre; MHP'li korumalar, Osmanağaoğlu'nu protokolün de olduğu ön sıraya geçirmek için bir yurttaşı omzundan çekti. Yurttaşın "Ne çekiyorsunuz kardeşim" diyerek karşılık vermesi üzerine gerginlik tırmandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi birkaç dakika süren arbedenin içinde kaldı. Arbede, çok sinirlendiği objektiflere yansıyan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in teşkilat mensupları ve korumalara "Yürüyün lan, yürüyün" diye bağırıp ilerlemeye devam etmesiyle sona erdi.

CHP'Lİ VEKİL ÖN SIRAYA GETİRDİ

Kısa süre sonra ise CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, arka sıralarda kalan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun yanına giderek onu ön sıraya getirdi. CHP'li Serter, MHP'li Osmanağaoğlu ile birlikte "İzmir'in Yeniden Doğuşu Vatanın Kurtuluşu, 9 Eylül Kutlu Olsun" yazılı pankartı tutup ön sırada yürüdü.