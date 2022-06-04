Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok’ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül, son olarak çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı.
TikTok uygulamasında çektiği videolarla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize ve zamlara isyan etmek için bu kez 'kola' fırlattı. Yayımladığı videoda kolaya gelen zammı eleştiren Sarıgül, "Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira" dedi.
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