Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:50

TikTok uygulamasında çektiği videolarla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize ve zamlara isyan etmek için bu kez 'kola' fırlattı. Yayımladığı videoda kolaya gelen zammı eleştiren Sarıgül, "Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira" dedi.

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