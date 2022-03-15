Zelenski'den öldürülen ABD'li gazetecinin ailesine mektup
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Irpin kentinde Rus askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Brent Renaud'un ailesine bir mektup yazarak, taziye mesajı verdi.
Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 51 yaşındaki film yapımcısı ABD'li gazeteci Brent Renaud, 13 Mart tarihinde Ukrayna'nın Irpin kentinde mültecileri görüntülediği sırada, Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ailesine bir mektup yazdığını duyurdu.
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