Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kışın en doğal şifası: Ocak ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?

Kışın en doğal şifası: Ocak ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?

1.01.2026 13:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kışın en doğal şifası: Ocak ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?

Ocak ayı, bağışıklığı güçlendiren vitamin deposu meyve ve sebzelerin en taze ve besleyici olduğu dönemdir. Mevsiminde tüketilen gıdalar hem sağlığınızı korur hem de sofranıza lezzet katar.

Soğuk kış günlerinde vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı artar. Ocak ayı ise doğanın sunduğu en güçlü besinlerle bu ihtiyacı karşılamak için ideal bir dönemdir. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler, bağışıklık sistemini desteklerken sindirimi kolaylaştırır ve enerji verir. Peki, ocak ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli? İşte, kışın en sağlıklı besinleri...

Image

OCAK AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN SEBZELER

1. Lahana

Beyaz lahana, kara lahana ve kırmızı lahana ocak ayının yıldız sebzelerindendir.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Lif ve C vitamini açısından zengindir

2. Ispanak

Demir deposu olan ıspanak, kış aylarında vücut direncini artırır.

  • Kansızlığa karşı etkilidir
  • Yemek ve salata olarak tüketilebilir

3. Pırasa

Ocak ayı pırasanın en lezzetli zamanıdır.

  • Sindirimi destekler
  • Bağırsak sağlığına katkı sağlar

4. Karnabahar

Antioksidan bakımından zengin olan karnabahar, kış sofralarının vazgeçilmezidir.

  • Bağışıklığı destekler
  • Fırın ve haşlama olarak tüketilebilir

5. Brokoli

Vitamin ve mineral yönünden oldukça güçlüdür.

  • C vitamini deposudur
  • Soğuk algınlığına karşı koruyucudur

6. Havuç

Hem çiğ hem pişmiş tüketilebilen havuç, kış aylarında göz ve cilt sağlığını destekler.

Image

OCAK AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN MEYVELER

1. Portakal

Ocak ayı denince akla gelen ilk meyvelerden biridir.

  • Yüksek C vitamini içerir
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir

2. Mandalina

Tatlı ve sulu yapısıyla kış aylarında sıkça tüketilir.

  • Enerji verir
  • Soğuk algınlığına karşı etkilidir

3. Greyfurt

Bağışıklık destekleyici etkisiyle ocak ayında öne çıkar.

  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Düşük kalorilidir

4. Elma

Her mevsim tüketilebilse de kış aylarında daha dayanıklıdır.

  • Sindirimi kolaylaştırır
  • Tok tutar

5. Nar

Antioksidan deposu olan nar, ocak ayında hâlâ tazeliğini korur.

  • Kalp sağlığını destekler
  • Bağışıklığı güçlendirir

6. Armut

Lifli yapısıyla sindirimi destekler ve tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılar.

İlgili Konular: #sağlıklı beslenme #ocak ayı sebzeleri #ocak ayı meyveleri