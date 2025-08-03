Sağlıklı ve leziz sofralar: Ağustos ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Yazın son demlerini yaşadığımız ağustos ayı, doğanın bizlere sunduğu en renkli ve lezzetli mahsullerle doludur. Mevsiminde sebze ve meyve tüketmek hem sağlığınızı destekler hem de sofranıza tazelik katar. Peki, Ağustos ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli? İşte, Ağustos ayında taze ve lezzetli şekilde tüketebileceğiniz başlıca meyve ve sebzeler...

A ğ ustos Ay ı Sebzeleri

1. Domates

Salataların ve kahvaltıların vazgeçilmezi, bol sulu ve tatlı olur.

2. Biber (Sivri, Çarliston, Kapya)

Kızartmalık, közlemelik ya da dolmalık olarak idealdir.

3. Kabak

Zeytinyağlısı, mücveri ve kızartmasıyla hafif yaz yemeklerinin başrolüdür.

4. Patlıcan

İmam bayıldıdan karnıyarığa, ağustosun en lezzetli sebzelerinden biridir.

5. Fasulye

Taze fasulyenin tam mevsimi. Zeytinyağlı haliyle yaz sofralarının klasiğidir.

6. Mısır

Haşlaması ya da közlemesiyle sokakların da sofraların da yıldızı olur.

7. Salatalık

Serinletici etkisiyle bolca tüketilir. Salataların vazgeçilmezidir.

8. Semizotu

Omega-3 yönünden zengin, hem salata hem yemek olarak değerlendirilebilir.

9. Dolmalık biber ve kabak çiçeği

Dolma yapmak için harika bir aydır.

A ğ ustos Ay ı Meyveleri

1. Karpuz

Ağustosun simgesi! Bol sulu ve şeker gibi tatlıdır.

2. Kavun

Farklı aromalarıyla tatlı niyetine tüketilebilir.

3. Üzüm (Siyah, beyaz, çekirdeksiz)

Hem tatlı hem enerji kaynağı. Kurutularak da saklanabilir.

4. Şeftali

Sulu ve aromatik meyveleriyle tam mevsiminde.

5. Erik (Yeşil & mürdüm)

Hafif ekşi tadıyla hem taze hem reçellik olarak tüketilir.

6. İncir

Lif ve antioksidan bakımından zengindir. Taze olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

7. Böğürtlen ve ahududu

Tatlılar, smoothie’ler ve reçeller için en uygun zamandır.

8. Elma (Erkenci türler)

Ağustos sonu itibariyle erken hasat elmalar pazarlarda yerini alır.