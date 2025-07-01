Sağlıklı ve leziz sofralar: Temmuz ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Yaz aylarının tam ortasında yer alan Temmuz, taze meyve ve sebze çeşitliliğiyle sofralarımızı renklendirir. Sıcak havaların etkisiyle sebzeler ve meyveler olgunlaşır, lezzetleri doruğa ulaşır. Hem sağlıklı beslenmek hem de doğal tatların keyfini çıkarmak isteyenler için Temmuz ayının mevsim meyve ve sebzelerini bilmek önemlidir. İşte, Temmuz ayında taze ve lezzetli şekilde tüketebileceğiniz başlıca meyve ve sebzeler...





Temmuz Ayı Sebzeleri

1. Domates:

Yaz sebzelerinin başında gelen domates, Temmuz ayında en lezzetli ve tazedir.

2. Salatalık:

Serinletici etkisiyle salatalık, yaz sofralarının vazgeçilmez sebzesidir.

3. Biber:

Yeşil, kırmızı ve sarı biber çeşitleri Temmuz’da bolca bulunur.

4. Patlıcan:

Yaz sebzeleri arasında önemli bir yere sahip olan patlıcan, Temmuz’da taze taze tüketilebilir.

5. Kabak:

Hafif ve düşük kalorili kabak, Temmuz ayında dolma, kızartma veya mücver olarak hazırlanabilir.

6. Fasulye:

Taze yeşil fasulye, Temmuz’da bolca bulunur ve besleyici özelliği yüksektir.

7. Mısır:

Yaz aylarının lezzetli sebzelerinden biri olan mısır, Temmuz’da taze taze tüketilir.





Temmuz Ayı Meyveleri

1. Karpuz:

Yazın vazgeçilmezi, serinletici ve bol su içeren karpuz Temmuz’da en taze ve lezzetli halindedir.

2. Şeftali:

Tatlı ve sulu şeftali, vitamin deposu olarak Temmuz sofralarında sıkça yer alır.

3. Kayısı:

Meyvemsi tadıyla yaz aylarının favorilerinden olan kayısı, lif ve antioksidan bakımından zengindir.

4. Kiraz:

Tatlı ve ekşi arasında lezzet sunan kiraz, Temmuz’da sezonunun son günlerini yaşar.

5. Erik:

Yeşil veya kırmızı erik çeşitleri, yaz mevsiminde tazeliğiyle tüketilir.

6. İncir:

Tatlı ve yumuşak dokusuyla Temmuz ayında sofralarda yerini alır.

7. Muz:

Her mevsim bulunabilen muz, Temmuz ayında da bolca tüketilir.