1 aydır tedavi görüyordu: Türkan Şoray’dan iyi haber

Zatürre nedeniyle 1 aydır tedavi gören Türkan Şoray, iyileştiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 18:37
1 aydır tedavi görüyordu: Türkan Şoray’dan iyi haber
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1 aydır zatürre teşhisiyle tedavi gören oyuncu Türkan Şoray, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle katılamayan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zatürreyi atlattığını açıkladı. 

Şoray, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı."


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