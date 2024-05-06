Doktorundan Türkan Şoray'a uyarı: 'Bahçede bile yürüme'
Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'ın doktorunun, "Bahçede bile yürüme" diyerek seyahate izin vermediği öğrenildi.
Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray, sağlık problemleri nedeniyle etkinliğe katılamayacak.
30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan sanatçı Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için izin vermedi.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu.
Oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.
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