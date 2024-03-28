Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: 'İyi haberlerin bizi sevindirdi'

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray, dört gün önce rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:04
Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: 'İyi haberlerin bizi sevindirdi'
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Yeşilçam oyuncusu Türkan Şoray birçok filmde birlikte rol aldığı usta oyuncu Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Şoray İnanır'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti. 

"ACİL ŞİFALAR DİLERİM"

Türk sinemasında 'Sultan' lakabı ile anılan Türkan Şoray sosyal medya hesabından eski rol arkadaşı Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Şoray yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim."

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, geçtiğimiz ekim ayında Adana Film Festivali'nde 'Türk Sinemasının Yüzü' ödülüne layık görülmüştü.


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