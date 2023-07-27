1 bardağı çamaşır makinesindeki kireci sökmeye yetiyor! Çaydanlıklarda da işe yarıyor...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:55

Çamaşır makinesinde biriken kireci doğal yöntemlerle temizlemek oldukça kolay ve çevre dostu bir işlemdir. tgrthaber.com.tr'de yer alan habere göre; sert su, yüksek kalsiyum ve magnezyum mineralleri içerir. Bu mineraller, su ısıtıldığında çözünmez hale gelir ve suyun içinde tortu olarak birikir.

Kireç birikimi, çamaşır makinesinin performansını olumsuz etkileyebilir. Kireç, makinelerin içindeki boruları tıkayabilir ve su akışını engelleyebilir. Ayrıca, kireç birikimi, çamaşır makinelerinin ömrünü de kısaltabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE OLUŞAN KİRECE KESİN ÇÖZÜM SUNAN DOĞAL KARIŞIM

Çamaşır makinesindeki oluşan kireç sorununu ortadan kaldıracak doğal bir karışım bulunuyor. Çamaşır makinesinde oluşan kireç sorununu ortadan kaldıran çözüm bulundu. İşte o yöntem...

LİMON TUZU VE SİRKE KULLANIMI

Makineyi haftalık aralıklarla sirke ve limon tuzu kullanarak boşta çalıştırmak da kireçlerin temizlenmesi konusunda fayda sağlar. Makinenin deterjan bölümüne limon tuzu ve sirke döküp kısa programda çalıştırıyoruz. Kullandığımız limon ayrıca makinemizde hoş bir koku bırakmakta ve sirke kokusunu engellemektedir.

LİMON VE KARBONAT KULLANIMI

Makinenin gözle görünen bölümlerinde, kazanın içinde ve siyah lastik bölümlerinde oluşan kireçlenme lekeleri için bu yöntem oldukça işe yarar. Limon suyu ve karbonatı karıtırarak bir macun yapıyor ve bu macunu kazanın içindeki kireçlenen alanlara sürüyoruz. Bu şekilde yarım saat kadar bekledikten sonra nemli bir bezle siliyor ve ardından duruluyoruz. Karbonat ve limon, pas lekelerinde olduğu gibi kireç lekelerinde de gözle görülür bir etki yapıyor ve kireci söküp atıyor. Bu yöntemle de kazan içinde ve siyah lastiklerde oluşan kireçler kolaylıkla çıkar.

BORAKS VE ÇAMAŞIR SODASI KULLANIMI

Doğal bir malzeme olan boraks sayesinde de makinemizin içindeki kireç lekeleri kolaylıkla çıkar. Oksijen, sodyum ve bor minerallerinden oluşan boraks, yoğun bir sökücü etkiye sahiptir ve bu etkisi sayesinde hem kireçlenme lekeleri tamamen çıkar, hem de temizlik yapılan alanda antiseptik ve dezenfektan etkileri ortaya çıkar. Boraks maddesini çamaşır sodası ile sulandırdıktan sonra bu karışıma bir bez batırıp bu bezle karışımı kireçli olan alanlara sürüyoruz. Çok fazla bastırmadan bu karışımla ovduğumuz alanlardaki kalıntılar kolaylıkla çıkacaktır.

Temizleme işlemi bittikten sonra, bir bez veya süngerle makine içini iyice kurulayın ve kapıyı bir süre açık bırakarak makinenin havalandırmasını sağlayın. Bu yöntemlerle çamaşır makinesindeki kireci doğal ve zararsız bir şekilde temizleyebilir ve makinenin performansını artırabilirsiniz.